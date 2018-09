Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet am Mittwoch, 19. September, Beratung für Handwerksbetriebe und Existenzgründer im Handwerk an. Beratungsfelder sind unter anderem Finanzierung (Fördermittelfinanzierung), Rentabilitätsberechnungen, Gestaltung von Betriebsübergaben/- übernahmen und konzeptionelle Existenzgründungsberatung. Die Beratung findet von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Kfz-Zulassungsstelle im Gebäude der Stadtwerke in Bad Brückenau statt. Terminvereinbarung unter Tel.: 09771/ 635 89 42. sek