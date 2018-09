Betriebsausflug des Amtsgerichts

Die Justizbehörden im Landgerichtsbezirk Coburg, so auch das Amtsgericht Lichtenfels, führen am morgigen Donnerstag den Betriebsausflug durch. Das Amtsgericht Lichtenfels ist deshalb telefonisch nicht erreichbar. In der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr ist für dringende, unaufschiebbare Fälle und Fristsachen ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. red