Betreuungskräfte legal beschäftigen

In den vergangenen Jahren betreuen verstärkt osteuropäische Pfleger, Betreuungskräfte oder Haushaltshilfen Pflegebedürftige in der Familie. Tipps, was man beachten muss, um eine solche Hilfe legal zu beschäftigen, gibt die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) in Bonn. Sie ist unter der Telefonnummer 0228/7132132 oder per E-Mail an zav.haushaltshilfen@arbeitsagentur.de zu erreichen. Informationen stehen auch auf www.zav.de . Wer sich über solche Anbieter im Landkreis Erlangen-Höchstadt informieren möchte, kann die Seniorenbeauftragte des Kreises, Anna Maria Preller, kontaktieren. Sie ist über die Telefonnummer 09131/8031331 oder via E-Mail an anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de zu erreichen. red