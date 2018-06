Betreuungsfahrt zum "Blühenden Barock"

sek



Der VdK-Ortsverband im Bereich der VG Euerdorf bietet seinen Mitgliedern und Gästen eine Betreuungsfahrt an. Die Fahrt führt am Samstag, 21. Juli, zum "Blühenden Barock" nach Ludwigsburg. Die Teilnehmer erwartet ein spannender erlebnisreicher Tag mit "Blühendes Barock", Märchengarten etc. Die Abholung beginnt um 7.30 Uhr in Aura, Festhalle; 7.40 Uhr Euerdorf, Mützel; 7.50 Uhr Sulzthal, Spielplatz; 8 Uhr Wirmsthal, Bushaltestelle; 8.10 Uhr Ramsthal, Schulbus-Haltestelle. Das Ende ist gegen 20 Uhr geplant. Anmeldungen sind bis spätestens 6. Juli bei Erika Vierheilig, Tel.: 09704/7830 oder Peter Schneider , Tel.: 09704/601 565, erforderlich.