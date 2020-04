Betreuung in Zeiten von Corona

Gerade die Bewohner von Altenheimen leiden unter den Ausgangsbeschränkungen infolge der Corona-Krise. Das ist auch im Seniorenzentrum Jörg Creutzer des Diakonischen Werks Bamberg-Forchheim nicht anders. Wie Pflegedienstleiterin Sabrina Pretscher schildert, gestaltet sich der Alltag mit Besuchsverbot hier nicht immer leicht, viele Bewohner vermissen den Kontakt zu ihren Angehörigen. "Wir nehmen uns die Zeit und rufen so oft es geht Angehörige zu Hause an, damit die Gespräche zwischen den Familien weiterhin stattfinden können", schildert Pretscher die Bemühungen des Hauses.

Viele Angehörige legen demnach Blumen oder Schokolade als Zeichen der Dankbarkeit vor die Haustüre, das gebe Kraft und auch Motivation das Beste aus der Situation zu machen. Die tägliche Arbeit werde ohne Abstriche erledigt, gleichzeitig hat man der Pflegedienstleiterin zufolge den Dienstplan der Mitarbeiter so angepasst, dass mehr soziale Betreuung möglich ist, mehr Gespräche mit den Bewohnern, Gesellschaftsspiele oder auch ein kleiner Spaziergang im Garten, natürlich nicht in Gruppen und mit dem nötigen Abstand.

Ziel: Wohlbefinden stärken

Die Mitarbeiter gäben Unterstützung beim Schreiben von Briefen und Postkarten und bringen diese zur Post und erledigen Einkäufe. Pretscher: "Zudem bieten wir unseren Bewohnern die Mömglichkeit, sich die Haare eindrehen zu lassen und dabei eine Handmassage zu genießen, da uns auch kein Friseur mehr besuchen kann." So wolle man das Wohlbefinden und Selbstwertgefühl der betagten Bewohner erhalten und stärken - was nicht heißt, dass es nicht trotzdem gelegentlich Tränen am Telefon gibt, weil Angehörige vermisst werden und der Trennungsschmerz zu groß wird.

Fleißige Näherinnen

In Sachen Mundschutz ist man in dem Seniorenheim übrigens einen ganz eigenen Weg gegangen: Aufgrund der Lieferengpässe startete Pretscher einen Aufruf, dass die Mitarbeiter gerne selbstgenähten Mundschutz tragen dürfen - und war von der Resonanz überwältigt: Im Wiesenttal gibt es offenbar jede Menge fleißige Näherinnen, die das Heim seitdem regelmäßig mit selbstgenähten Mundschutzmasken beglücken. Dann haben sich auch Mitarbeiterinnen nach dem Dienst zu Hause an ihren Nähmaschinen gesetzt und auch ehemalige Mitarbeiterinnen unterstützen das aktuelle Team, weiß sie zu berichten. Pretscher: "Wir sind so überwältigt, dass eine große Solidarität herrscht, uns so viele Menschen zeigen, dass sie unsere Arbeit im Seniorenheim schätzen und uns Unterstützung zukommen lassen." Die Mitarbeiter jedenfalls möchten dafür Dank sagen und freuen sich auf jedes einzelne Exemplar. red