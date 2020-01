Betreuung in den Kindergärten

Ein Themengespräch findet am Donnerstag, 30. Januar um 14 Uhr im Pfarrheim, Hartmannstraße 4, statt. Der CSU-Ortsverband hat unter anderem die bayerische Staatsministerin Kerstin Schreyer eingeladen, um mit den Teilnehmern über die Betreuungssituation in den Kindertagesstätten in und um Bad Kissingen zu diskutieren und aktuelle Informationen auszutauschen. sek