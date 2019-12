Betreuung für Pflegebedürftige

Der nächste Betreuungsnachmittag für Pflegebedürftige und Demenzkranke der Caritas-Sozialstation St. Marien, Außenstelle Burkardroth, findet am Mittwoch, 11. Dezember, von 13.30 bis 17.30 Uhr im Pfarrzentrum in Waldfenster statt. Die Betreuung der Teilnehmer erfolgt durch fachkundiges Pflegepersonal in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. Ein Hol- und Bringdienst kann bei Bedarf durch die Caritas-Sozialstation erfolgen. Um Anmeldung wird gebeten,

neue Teilnehmer sind willkommen. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Caritas-Sozialstation St. Marien,

Tel.: 0971/724 691 00. sek