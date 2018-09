Betreuung für Pflegebedürftige

Der nächste Betreuungsnachmittag für Pflegebedürftige und Demenzkranke der Caritas-Sozialstation St. Veronika findet am Donnerstag, 13. September, von 14 bis 17.30 Uhr im Kindergarten, Rhönstraße 18, in Großwenkheim statt. Die Betreuung der Gäste erfolgt durch fachkundiges Pflegepersonal in Zusammenarbeit mit einigen ehrenamtlichen Helfern. Das recht abwechslungsreiche Programm wird auf die Interessen und Möglichkeiten der Besucher abgestimmt, teilt die Caritas-Sozialstation mit. Nicht zu kurz kommt dabei auch die individuelle Betreuung der einzelnen Teilnehmer, insbesondere der Demenzkranken. Mit diversen Getränken, Kaffee und Kuchen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ein Hol- und Bringdienst kann bei Bedarf durch die Caritas-Sozialstation erfolgen.

Um Anmeldung bei der Caritas-Sozialstation St. Veronika, Münnerstadt, unter Tel.: 09733/1565 wird gebeten. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. sek