Betreuung für Kinder in den Ferien

Das Mehrgenerationenhaus in Haßfurt bietet für alle Schulkinder freizeitpädagogische Ferienprogramme im Rahmen des Betreuungsnetzwerks für alle Generationen an.

Die Ferienprogramme richten sich an alle Mädchen und Buben im Alter von sechs bis zwölf Jahren und finden in Ferienwochen jeweils von Montag bis Freitag täglich von 7.30 bis 17 Uhr statt. Sie bieten den Familien die Möglichkeit zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Faschingsferienwoche vom 24. bis 28. Februar steht unter dem Motto "Glamour, Beauty and more & Coole Jungs". In der zweiten Osterwoche (14. bis 17. April) beschäftigen sich die Kinder mit dem Thema "Die Kunst der Farben - Art of Colour".

Weitere Angebote

Auch an Pfingsten bietet das Mehrgenerationenhaus vom 2. bis 5. Juni ein Ferienprogramm unter dem Motto "Die vier Elemente" und vom 8. bis 12. Juni das Ferienprogramm "Action pur!"

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter Rufnummer 09521/9528250, persönlich im Mehrgenerationenhaus oder per E-Mail auf mghhassfurt@kvhassberge.brk.de. red