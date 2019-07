Betreuung außerhalb von Kindertagesstätten

Was bisher mehr oder minder hinter "vorgehaltener Hand" gehandelt wurde, bekam in der jüngsten gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse Jugend und Familie sowie Bildung, Kultur und Sport einen "Ritterschlag". In die Satzung über die Förderung qualifizierter Kindertagespflege wurde die Großtagespflege als eine offizielle Betreuungsart für Kinder aufgenommen. Unter Großtagespflege wird der Zusammenschluss zweier oder mehrerer Tagespflegepersonen verstanden, die gemeinsam eine Gruppe von Kindern außerhalb der eigenen Wohnung betreuen.

Kerstin Spindler (Jugendamt Landkreis Coburg) erläuterte hierzu, dass in einer solchen Einrichtung bis zu zehn Kinder von qualifiziertem Personal betreut werden könnten. Spindler sieht die Großtagespflege als ein adäquates Mittel, um dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung gerecht zu werden. Nach ihren Worten sind Großtagespflegen in gemeindlicher Trägerschaft in Planung. Carsten Höllein (SPD) wollte wissen, ob die Qualität in der Großtagespflege gewährleistet sei. Fachbereichsleiterin Angelika Sachtleben drückte klar aus, dass diese Einrichtungen ebenso der Aufsicht des Landratsamtes unterlägen wie alle anderen Kindertagesstätten oder Kinderkrippen.

Nachdem Tagespflegepersonen seit diesem Jahr als hauptberuflich Selbstständige zählen und damit der Krankenversicherungspflicht unterliegen, kommen nach Worten von Kerstin Spindler Mehrausgaben von 15 000 Euro auf den Landkreis zu. Auch dieser Punkt wurde in die Satzung aufgenommen.

Untersuchung Dreijähriger

An dem Pilotprojekt "vorgezogene Schuleingangsuntersuchung" nahm auch der Landkreis Coburg teil. Hier ging es darum, bei Kindern im vierten Lebensjahr eine Schuleingangsuntersuchung durchzuführen, um bei eventuellen Defiziten frühzeitig eingreifen zu können. Wie von den Medizinerinnen Roswitha Gradl und Britta von Deimling (Gesundheitsamt Coburg) zu erfahren war, sei das Pilotprojekt äußerst erfolgreich. Obwohl die Teilnahme freiwillig gewesen sei, habe die Beteiligung im Amtsbezirk des Gesundheitsamtes Coburg bei über 70 Prozent gelegen, bayernweit bei 31 Prozent. Beide stellten fest, dass die Untersuchung jüngerer Kinder gut möglich sei und von Eltern, Kindergärten und Kinderärzten voll und ganz akzeptiert werde. Aufgrund der Ergebnisse des Pilotprojektes soll in Stadt und Landkreis Coburg diese vorgezogene Schuleingangsuntersuchung ab dem kommenden Schuljahr verpflichtend werden. Sie löst damit das bisherige Verfahren ab.

Der Jugendsozialarbeit an Schulen kommt immer mehr an Bedeutung zu. Angelika Sachtleben und Brigitte Keyser (Fachbereichsleitung Bildung, Kultur und Sport) erläuterten den Plan, die Jugendsozialarbeit (JAS) in den Schulen des Landkreises weiter auszubauen. Man geht davon aus, dass maximal drei Schulen pro Jahr in das Projekt eingebunden werden können. Pro Schule sieht man eine Halbtagsstelle als bedarfsgerecht an. Im ersten Schritt sollen die Mittelschulen in Bad Rodach, Ebersdorf und Sonnefeld mit der JAS ausgestattet werden. Sogenannte Belastungsindikatoren hätten dies ergeben, sagten Sachtleben und Keyser. Ab 2021 sollen dann die Mittelschule Lautertal, die Realschule Neustadt und die Fachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege in den Fokus der Betrachtungen rücken.

Auch für künftige Erzieher

Rainer Mattern (CSU/LV) wunderte sich und verstand nicht, dass in einer Schule, die Mitarbeiter im Bereich Erziehung ausbilden soll, eine JAS notwendig sei. "Wer so etwas braucht, hat seinen Beruf verfehlt", betonte der stellvertretende Landrat. Keyser führte vor Augen, dass es in dem Bereich sehr viele Ausbildungsabbrecher gebe. Hier müsse angesetzt werden, damit die begonnenen Ausbildungen abgeschlossen würden. Sachtleben erinnerte daran, dass im Bereich der Erziehung ein Fachkräftemangel bestehe, dem man mit einer JAS entgegenwirken könne.