Betreuer treffen sich morgen

Der nächste Betreuerstammtisch in Himmelkron findet am morgigen Freitag um 19.30 Uhr im Gasthaus Opel statt. Karin Orbes aus Bayreuth, Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft Kulmbach-Bayreuth, wird über das Thema Demenz berichten. Die Veranstaltung steht allen am Betreuungsrecht Interessierten offen, insbesondere Betreuern, Bevollmächtigten und Angehörigen. Der Himmelkroner Verein will die Öffentlichkeit auf die soziale Bedeutung des Ehrenamts aufmerksam machen. In einer informellen Atmosphäre sollen die Betreuer Erfahrungen austauschen. Der Eintritt ist frei. red