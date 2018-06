Betreuer tauschen sich aus

red



Unterstützung in Sachen Betreuung bietet der Betreuungsverein der Awo Bamberg-Lichtenfels. Sabine Sauer, Geschäftsführerin des Vereins, hilft ehrenamtlichen Betreuern bei ihrer Tätigkeit und veranstaltet regelmäßige Treffen, bei denen die Möglichkeit zum Austausch gegeben wird. Gleichzeitig können konkrete Probleme angesprochen werden.Das nächste Treffen findet am Dienstag, 26. Juni, von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Betreuungsvereins, Kunigundendamm 43a, Bamberg statt. Um Anmeldung wird bis spätestens 14 Uhr am gleichen Tag unter Telefon 0951/944600 gebeten.