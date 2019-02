Betreuer auf Freizeiten gesucht

Der Pfadfinderbund Weltenbummler, Landesverband Bayern, Bezirk Oberfranken, Stamm Silberdistel/Feuerreiter, bietet seit Jahren offene Freizeiten für Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 15 Jahren an. Für das Freizeitlager auf dem "Stiefvater" vom 3. bis 10. August 2019 sucht der Pfadfinderbund noch interessierte junge Leute ab 15 Jahren, die Spaß daran haben, in einem Team gemeinsam eine Freizeit zu betreuen. Sie selbst werden dabei von erfahrenen Pfadfinderführern betreut. Mitgebracht werden sollte Interesse an der pfadfinderischen Jugendarbeit, an Abenteueraktivitäten wie City Bound, Primitive Cooking, Geländespielen, Singen, Basteln, Werken, Spielen und Spaß. In allen Ferien finden Freizeiten mit den Coburger Pfadfindern statt. In den Sommerferien werden die Pfadfinder zum Segeln zur Ostsee fahren. Interessierte für die Fahrt und an der Jugendarbeit des Pfadfinderbundes Weltenbummler melden sich bitte bei Alexander Müller, Telefon 09561/63366. red