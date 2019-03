Betontankstelle in Wolfsdorf?

Die nächste Sitzung des Bauausschusses im Rathaus findet am Dienstag, 2. April, um 14 Uhr statt. Bei Ortsbesichtigungen wird über Bauanträge zur Errichtung einer Betontankstelle für Selbstabholer in der Krausenbachstraße 1 in Wolfsdorf, um dem Anbau einer Terrasse in der Rosenstraße 4 in Bad Staffelstein und um die Sanierung der Adam-Riese-Schule beratschlagt. Des Weiteren liegen folgende Bauanträge vor: Erweiterung des Betriebsgebäudes um einen elektrischen Betriebsraum in der Angerstraße 50; Anbau einer Halle für landwirtschaftliche Zwecke in Schönbrunn; Neubau eines Einfamilienhauses mit einer Dreifachgarage im Barbaraweg 2 in Unterzettlitz sowie Wohnhausneubauten mit Carport im Peuntweg 12, 14 und 16 in Horsdorf. Außerdem liegt eine Bauvoranfrage über Einfriedung eines Grundstücks und Errichtung eines Unterstandes in Schönbrunn vor. Ein weiteres Thema ist die Aufstellung des Bebauungsplans Uetzing - Am Theisenort. red