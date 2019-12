Betonmischer verliert Beton beim Fahren

Unfreiwillig die Straße betoniert hat ein Lasterfahrer am Freitagnachmittag. Der 53-Jährige fuhr mit einem Betonmischer durch das Gewerbegebiet in Albertshausen. Aus ungeklärter Ursache drehte sich die Mischtrommel in die verkehrte Richtung, so dass der Laster den geladenen Flüssigbeton abließ. Die Straße wurde auf einer Strecke von 100 Metern verschmutzt. Die Feuerwehr und der Bauhof der Stadt Bad Kissingen mussten die Fahrbahn schnellstens reinigen, bevor der Beton hart wurde. pol