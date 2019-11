Betoneinfassung beschädigt

Am Montagmorgen zwischen 6 und 7.30 Uhr wurde die Betonmauereinfassung eines Grundstücks in der Bahnhofstraße angefahren und beschädigt. Aufgrund der Anstoßhöhe und des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein Lkw oder ähnlich großes Fahrzeug den Schaden in Höhe von etwa 150 Euro verursacht hatte.