Beton für Baunachbrücke

Ganz frisch war die Information zur Sanierung der Baunachbrücke, welche Bürgermeister Manfred Deinlein aus München mitgebracht hatte: Dipl.-Ing. Robert Schmiedmayer attestierte den schlechten Zustand der Betontragplatte, die 1985 als Fahrbahn eingebracht wurde. Als neue Maßnahme wird im Querschnitt ein Trog ausgebildet und seitlich eine Betonmauer angesetzt, die mit Sandsteinplatten verblendet wird. Die Errichtung eines kombinierten Weges für Radfahrer und Fußgänger oder die Variante von getrenntem Geh- und Radweg könne möglicherweise durch eine Kragplattenverbreiterung erreicht werden. Zuschüsse gäbe es nur, wenn eine Verbesserung zum jetzigen Zustand erfolgen würde.

Einen Anschluss an die ganztägige Ferienbetreuung der Arbeiterwohlfahrt in Ebern, was von Allianz-Manager Felix Henneberger angeregt wurde, wollte man erst in Erwägung ziehen, falls vor Ort kein adäquates Programm für die Kinder (6-12 Jahre) von berufstätigen Eltern angeboten werden kann.

Relativ rasch wurde der Beratungspunkt "Umbenennung Ahornweg zu Judengasse" abgehandelt: Nachdem der Straßenname "Judengasse" zum "Ahornweg" mit Beschluss vom 5. Dezember 1975 umgewidmet wurde, "weil es der ausdrückliche Wunsch der dortigen Anlieger war" - denn die Bezeichnung sei damals "nicht mehr zeitgemäß" gewesen -, bestand nach einstimmiger Meinung rechtlich kein triftiger Grund, diesen Tatbestand zu ändern.

Zuwendungen genehmigt

Weiterer Tagesordnungspunkt war der "Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für kommunale/gemeinnützige Zwecke", die nach einer Handlungsempfehlung des bayerischen Innenministeriums jährlich geprüft werden sollten, um dem Verdacht einer Vorteilsnahme zu entgehen. Da die überwiegend zweckgebundenen Zuwendungen der Jahre 2016 bis 2018 - in Höhe von 2303 Euro - sowohl der Freiwilligen Feuerwehr als auch kulturellen Zwecken zugutekamen, wurden sie einstimmig genehmigt.