Höchstadt a. d. Aisch vor 12 Stunden

anbetung

Beten und Meditieren in stimmungsvoller Atmosphäre

In der Höchstadter Stadtpfarrkirche St. Georg findet am Samstag, 21. April, das nächste "Nightfever" statt. In der stimmungsvoll beleuchteten Kirche besteht nach der Eucharistiefeier, die um 19 Uhr be...