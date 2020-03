Beten und Kontakte

Aufgrund staatlicher Vorgaben feiert die evangelische Kirche auch in Bad Brückenau und in Eckarts bis auf Weiteres keine Gottesdienste und Andachten. Auch alle anderen Veranstaltungen sind abgesagt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Friedenskirche ist täglich von 9 bis 18 Uhr für ein stilles Gebet und Anzünden einer Kerze geöffnet. Um den Abstand zu anderen einzuhalten, sind auf den Bänken Punkte markiert, die sich als Sitzplatz anbieten. Zu den Gebetszeiten um 12 und 18 Uhr beten Pfarrerinnen und Pfarrer für Betroffene, Angehörige, Behandelnde, Forschende, politisch Verantwortlichen und für uns alle.

Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen, steht aber zu den Öffnungszeiten und auch darüber hinaus telefonisch zur Verfügung. Alle Mails werden gelesen, bearbeitet und gegebenenfalls beantwortet.

In dringenden seelsorgerlichen Fällen wird um telefonische Kontaktaufnahme, Tel.: 09741/2331, gebeten. red