Beten am Heiligtum

Am Mittwoch, 20. Februar, findet in der Gügelkirche um 15 Uhr ein festlicher Gottesdienst zu Ehren unserer Lieben Frau von Lourdes statt. In der Unterkirche am Gügel ließ 1891 der Scheßlitzer Pfarrer Msgr. Kirchner eine Lourdes-Grotte errichten und eine Marienstatue nach den Berichten aus Lourdes anfertigen. Seit dieser Zeit kommen viele Beter zu diesem Heiligtum und tragen ihre Sorgen und Nöte der Muttergottes vor, damit sie Fürsprache bei ihrem Sohn einlegt. Der Zugang über die Unterkirche mit Grotte ist wegen Renovierungsarbeiten zur Zeit gesperrt. Die renovierte Marienstatue steht in der Oberkirche und kann dort verehrt werden. red