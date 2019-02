Beteiligungstreffen für den "Aktivtag"

Zum Beteiligungstreffen für den Höchstadter "Aktivtag" (19. Mai) sind alle interessierten Anbieter - ob schon gemeldet oder nicht - seien es Vereine, gewerbliche Anbieter, Gruppen, Institutionen, am Mittwoch, 27. Februar, um 18 Uhr in den großen Saal des Kommunbrauhauses eingeladen. Gemeinsam soll hier das Programm vom "Aktivtag" des des Netzwerks Sport und Gesundheit, der im Engelgarten stattfindet, gestaltet, abgestimmt und umgesetzt werden. Wer am Mittwoch verhindert ist, sich aber beteiligen möchte, meldet sich bitte bei Ulrike Reinhardt (Telefon 09193/626-132, E-Mail: ulrike.reinhardt@hoechstadt.de). red