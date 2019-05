Betagter Fahrer übersieht anderes Auto

In Hemhofen hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von 4500 Euro entstanden ist. Ein 89-jähriger Autofahrer übersah beim Einbiegen von der Apostelstraße in die Hauptstraße ein von links kommendes und vorfahrtberechtigtes Fahrzeug und verursachte so den Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurden weder er noch die 64-jährige Unfallgegnerin.