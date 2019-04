Betagter Autofahrer streift Zweirad

In der Erlanger Straße in Herzogenaurach hat sich am Dienstag gegen 14.55 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 84-jähriger Autofahrer streifte beim Überholen eines Leichtkraftrades dessen Fahrer und die Sozia. Der 16-jährige Zweiradfahrer und seine 15-jährige Sozia erlitten bei dem Unfall leichte Prellungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. pol