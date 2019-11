Betäubungsmittel sichergestellt

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund des körperlichen Zustandes des Autofahrers mussten die Beamten davon ausgehen, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Als diesem Verdacht auf den Grund gegangen werden sollte, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Die Lebensgefährtin des Fahrers räumte schließlich sowohl den Konsum von Droge "Crystal" als auch das Vorhandensein weiterer Betäubungsmittel in der gemeinsamen Wohnung ein. Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung wurden diverse Drogen und dazugehörige Gebrauchsgegenstände aufgefunden und sichergestellt. Hinsichtlich der - zwischenzeitlich eingeräumten - Fahrt unter Drogeneinfluss wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. In den zurückliegenden Wochen war gegen den Mann schon einmal wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Anzeige erstattet worden.