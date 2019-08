Höchstadt a. d. Aisch vor 17 Stunden

Betäubungsmittel ins Gebüsch geworfen

Am Donnerstag kurz vor Mitternacht warf ein Fußgänger in der Kerschensteiner Straße in Höchstadt beim Anblick einer Polizeistreife einen Gegenstand ins angrenzende Gebüsch. Bei der Kontrolle des 16-jä...