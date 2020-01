Betäubungsmittel beschlagnahmt

Bei einer Personenkontrolle eines 27-Jährigen am Donnerstagvormittag, und einer Durchsuchung seines geparkten Fahrzeuges fanden Beamte eine geringe Menge Marihuana. Der Mann gab an, vor Ort zwei Joints geraucht zu haben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen 17.45 Uhr beschlagnahmten Polizeibeamte am Bahnhof in Diebach bei weiteren Kontrollen bei einem 18-Jährigen und einem 19-Jährigen Kräutermischungen. pol