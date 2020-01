Betäubungsmittel beschlagnahmt

Am Montagabend wurde ein 29-Jähriger im Stadtgebiet von einer Streifenbesatzung der Polizei einer Personenkontrolle unterzogen. In deren Verlauf händigte der junge Mann den Beamten schließlich eine geringe Menge Marihuana und Amphetamine aus. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol