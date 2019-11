Betäubungsmittel bei Jugendlichen entdeckt

Bei einer Jugendschutzkontrolle im Stadtgebiet ist am Donnerstagabend bei einer 14-jährigen Jugendlichen ein Tabak-Marihuana-Gemisch sichergestellt worden. Außerdem gab die Jugendliche zu, kurz vor der Kontrolle bei einer Joint-Runde mitgeraucht zu haben.

Am späten Donnerstagabend wurde in der Adolf-Kolping-Straße ein 15-jähriger Schüler einer Kontrolle unterzogen. Auf Nachfrage gab der Jugendliche zu, eine Tabak-Cannabis-Mischung zu besitzen. Das unerlaubte Gemisch konnte in der Wohnung des Jugendlichen sichergestellt werden. pol