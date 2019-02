Besuchsdienst für Patienten geplant

Um vor allem älteren Patienten eine zusätzliche Möglichkeit der Kommunikation zu geben, plant das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen die Einführung eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes. "Wir möchten das Angebot der Grünen Damen und Herren ergänzend zu unserer hervorragenden Klinikseelsorge etablieren, um unseren Patientinnen und Patienten eine noch umfassendere Versorgung zukommen zu lassen. Gerade am Wochenende gibt es viele, die sehr wenig Besuch bekommen, da möchten wir etwas Abwechslung bieten", sagt Thomas Garten, Pflegedirektor im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen.

Um das Projekt zu verwirklichen, arbeitet das Krankenhaus mit den Grünen Damen und Herren zusammen. Diese sind in der evangelischen Alten- und Krankenhilfe organisiert, kurz eKH genannt. Deutschlandweit gibt es mehr als 12 000 Grüne Damen und Herren, die ehrenamtlich in Krankenhäusern und Altenheimen Patienten besuchen. "Ein gutes Gespräch und etwas Gesellschaft helfen oft beim gesund werden. Außerdem helfen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Patienten bei kleineren Erledigungen oder einfach dabei den Weg zur nächsten Untersuchung zu finden", weiß Yvonne Leidenfrost, Landesbeauftragte Bayern der Grünen Damen und Herren in der eKH.

Wer Interesse an einem Ehrenamt als Grüne Dame oder Grüner Herr hat, ist zur Informationsveranstaltung am Mittwoch, 13. März, um 15 Uhr im Seminarraum U1, im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen eingeladen. Vor Ort stehen die Landesbeauftragte Yvonne Leidenfrost und der Pflegedirektor des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses Bad Kissingen für Auskünfte zur Verfügung. Im Anschluss gibt es Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen kennenzulernen.

Anmeldung bis Mittwoch, 6. März, unter info.bad-kissingen@helios-gesundheit.de. red