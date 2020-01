Besucherrekord bei den Loks

Mit der 162. Lokparade haben die hochmotivierten Modellbaufreunde Forchheim mit Dieter Maier und seinem Team ihren Rückzug aus der Kaiserpfalz angetreten. Mit der Rekordzahl von 11 742 Besuchern wurde die Besucherzahl der Eisenbahnausstellung nach Vereinsangaben getoppt.

Durch Sondervorstellungen am Vormittag für Kindergärten einschließlich Betreuungspersonal (611 Kinder und 80 Erzieherinnen) sei das Interesse für die Modelleisenbahnen geweckt worden. Die Aktion Prolog des Weihnachtsengels sowie der tägliche Standortwechsel der Suchfiguren "Lukas", "Jim" und "Kroki" (die Krokodil genannte Lok) hätten auch zum erfolgreichen Gelingen der Ausstellung beigetragen.

Im Zeitfenster von 15 Tagen Aufbauzeit, 34 Tagen Betriebszeit (insgesamt 179,5 Stunden) und sieben Tagen Abbauzeit (dank modularen Baueinheiten) sowie mit der Unterstützung durch die Stadt Forchheim (Bauhof und Pfalzmuseum) und der ehrenamtlichen Helfer ist ein Zuschauermagnet zur Weihnachtszeit in der Kaiserpfalz nun zu Ende.

Die Modellbaufreunde Forchheim dankten auch dem Museumspersonal für die Bewältigung des Besucherstroms und der "manchmal sehr lauten Eisenbahngeräusche".

"Mit glänzenden Augen schauen wir zurück und mit neuen Ideen wollen wir die Kulturlandschaft um die Eisenbahnmodellwelt in Forchheim in der Kaiserpfalz weiter beleben", kündigt der Zweite Vorsitzende Bernhard Dunkel an. Die neue Ausstellung 2020/21 läuft ab 28. November. red