Romantische Szenen aus dem Film "Titanic" mit heimischen "Schauspielern", ein ungewöhnliches Fitnesstraining und jede Menge Probleme mit moderner Technik - bunter hätte der Frauenfasching der katholischen Kirchengemeinde Altenkunstadt nicht sein können. Unter dem Motto "Des digidale Zeidaldä - ächt frängisch" schwang Prinz Karneval im dekorierten Pfarrheim gut drei Stunden lang sein Zepter. Die Besucher, die den Saal komplett füllten, lachten Tränen.

Kirchliche und weltliche Prominenz sowie die "Herren der Schöpfung" wurden kräftig auf die Schippe genommen. "Männer sind so unnütz wie Dornen und Disteln. Wie schön könnte doch ein Leben ohne Kerle sein!", klagte eine leidgeprüfte Ehefrau. Doch ganz auf Männer verzichten wollte sie auch nicht.

Das Frauenkreis-Schiff

"Der Frauenkreis hat sich von seinen Einnahmen jetzt ein Schiff gekauft. Und das werden wir heute taufen", verkündete Roswitha Arnold. "Die Nachricht, dass Florian Silbereisen neuer Kapitän des Fernseh-Traumschiffs wird, war ein Fake. Mit dem Kauf unseres Schiffes hat man uns nämlich zugesichert, dass der neue Kapitän aus Altenkunstadt kommen wird."

Zwei Kandidaten hatten sich für den begehrten Posten beworben und wurden nun einer strengen Prüfung unterzogen. Pater Kosma Rejmer musste mit einem Spielzeugschiff in der Hand einen Leuchtturm umfahren und dabei zeigen, dass er sich mit Navigation auskennt. Bürgermeister Robert Hümmer musste nicht nur einen Schatz verteidigen, sondern auch seine schauspielerischen Qualitäten unter Beweis stellen. In der Rolle des Jack stand er mit Rose (Sabine Jachmann) am Bug der MS Frauenkreis und spielte zur Filmmusik die legendäre Szene aus dem Streifen "Titanic" nach.

Doch leider bestand keiner der beiden Kandidaten die Prüfung, so dass es wohl bei Florian Silbereisen als neuem Traumschiff-Kapitän bleiben wird. "Wenn wir schon auf dem Traumschiff nicht den Kapitän stellen, dann vielleicht den Kombüsen-Chef", meinte Roswitha Arnold. Dass sie für den Posten geeignet sind, mussten Pastoralreferentin Birgit Janson und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Geldner beim Kartoffelschälen beweisen.

Die Schreibmaschine updaten

"Im digitalen Zeitalter werden wir vom Fortschritt regelrecht überrollt", stellte ein Rentner fest, der statt seines Handys die Fernbedienung vom Fernseher in die Hosentasche gesteckt hatte. Wer bei einem Fachhändler, der gerade mal 20 Jahre alt ist, eine Schreibmaschine reparieren lassen möchte, hat es schwer: "Ist da Word drauf? Und wo ist der Akku? Ohne Akku kann ich das Ding nicht hochfahren. Und DVD-Laufwerk hat's ja auch keins. Sie müssen das Gerät unbedingt updaten", empfiehlt der junge Mann dem Kunden.

Zu fröhlichen Stimmungsliedern, die Edwin Jungkunz mit dem Akkordeon begleitete, wurde gesungen und geschunkelt. Das Publikum belohnte die Darbietungen der Damen mit stürmischem Beifall. Bernd Kleinert