Besucher im Rhön-Klinikum

Ab dem 9. Mai können Patienten am Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt einmal am Tag für eine halbe Stunde Besuch empfangen. Besuchsberechtigt sind Personen des familiären Umfelds sowie eine feste Kontaktperson, die nicht zur Familie gehört. Damit folgt der Campus Bad Neustadt den Beschlüssen der bayerischen Staatsregierung. ? Für einen Besuch im Zentrum für klinische Medizin (ZkM), Haus 4 (Besuchszeit Montag bis Sonntag 14 bis 19 Uhr), melden sich Besucher an der Rezeption im Zentrum für ambulante Medizin (ZaM), Haus 3 an.

? Für Rehabilitationspatienten in der Klinik für Neurologie, Haus 8 (Besuchszeit Montag bis Sonntag 13 bis 16 Uhr stimmt die Klinik bei Besuchswunsch den Besuchstermin entsprechend der Therapiezeiten des Patienten ab. Patienten der Akutneurologie können innerhalb der Besuchszeit Besuch ohne Voranmeldung empfangen.

In der Klinik Haus Saaletal (Haus 9), Klinik Neumühle und der Psychosomatischen Klinik (Haus 7) kann aus medizinischen und therapeutischen Gründen nur nach Rücksprache ein Besuchstermin gewährt werden. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern sowie die allgemeinen Hygienevorschriften einhalten. Besuchszeiten in der ? Frankenklinik (Haus 6) sind von Montag bis Sonntag 14 bis 16 Uhr. red