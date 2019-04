Besucher haben nach Vortrag über Demenz noch viele weitere Fragen

Wolfgang Mehrer von der Ebermannstadter "Seniorenvertretung 55 plus" war begeistert von den vielen Besuchern des Vortrags "Diagnose Demenz" von Professor Johannes Kornhuber im Festsaal des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz. Kornhuber ist Direktor der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik des Uni-Klinikums Erlangen.

Ilse Foegelle von der Seniorenvertretung hatte ihn eingeladen, seinen Vortrag in Ebermannstadt zu halten. "Die Besucher waren sehr interessiert und stellten anschließend noch viele Fragen", erzählt Mehrer, der es schön fand, dass auch jüngere Menschen gekommen waren. Ihn selbst hatte die Aussage beeindruckt, dass viele Mittel eigentlich gar nicht helfen würden, dass man aber durch richtige Ernährung und körperliche und geistige Bewegung viel erreichen könne.

"Ich hörte auch zum ersten Mal von Alois Alzheimers Patientin Auguste Deter, bei der er biologische Ursachen für ihren geistigen Verfall vermutete", berichtet Mehrer. Bei ihrer Obduktion hatte Alzheimer damals festgestellt, dass die Hirnrinde geschrumpft war, und er hatte Eiweißablagerungen gefunden.

Kornhuber ging in seinem Vortrag auf die verschiedenen Formen der Demenz ein wie Alzheimer, Vaskuläre Demenz oder Parkinson. "Mich hat beruhigt, dass nicht jede Gedächtnislücke eine Demenz sein muss. Die ist schwerwiegender und lang anhaltend. Und es gibt viele Tests, um Demenz festzustellen", erzählt Mehrer.

Neu war für ihn auch, dass man die Alzheimer-Krankheit schon viele Jahre in sich tragen und diese durch eine Untersuchung des Nervenwassers feststellen kann. "Wichtig war für mich zu wissen, dass alles, was für Herz-Kreislauf gut ist, auch gegen Demenz helfen kann", sagt Wolfgang Mehrer Er will sich bald wieder mit Senioren auf Radtouren durch die Fränkische Schweiz aufmachen. Denn er weiß, dass Bewegung guttut.