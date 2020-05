Besuche in der Frankenwaldklinik sind nun wieder unter Auflagen möglich

Ab dem heutigen Samstag dürfen Patienten der Helios-Frankenwaldklinik Kronach wieder Besuch empfangen - zum Schutz vor Ansteckungen allerdings unter strengen Auflagen, teilt die Klinik mit.

Fast acht Wochen mussten Patienten in bayerischen Kliniken auf Besuche verzichten. Nun hat die Bayerische Staatsregierung das zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeführte strikte Besuchsverbot gelockert. Die Frankenwaldklinik orientiert sich bei ihrer ab dem 9. Mai gültigen Besuchsregelung an diesen neuen Rahmenbedingungen. Erklärtes Ziel bleibt, das Risiko von Ansteckungen in einem Umfeld voller geschwächter Menschen so gering wie möglich zu halten.

Ein fester Besucher pro Patient

Aus diesem Grund ist künftig nur einer festen Kontaktperson pro Patient der Besuch in der Klinik gestattet. Wer das ist, wird vom jeweiligen Patienten festgelegt. Nur diese Kontaktperson hat Zugang zur Klinik, nachdem sie sich am Informationsschalter im Erdgeschoss angemeldet hat. Die Besuchszeit beginnt täglich um 14.30 Uhr und endet um 19 Uhr.

Desinfektion davor und danach

Besucher und Patienten müssen sich an grundlegende Hygienevorschriften halten: Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht und es muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden, auch unter nahen Verwandten. Außerdem müssen die Hände bei Betreten und Verlassen der Klinik desinfiziert werden.

Um die Einhaltung des Abstands sicherstellen zu können, ist pro Patientenzimmer gleichzeitig nur ein Besuch erlaubt. Handelt es sich um ein Mehrbettzimmer, muss der zweite Besucher warten, bis der erste gegangen ist. Deshalb bittet die Klinikverwaltung darum, die einzelnen Aufenthalte auf jeweils höchstens 30 Minuten zu beschränken.

Personen, die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder bei denen der Verdacht einer ansteckenden Krankheit besteht, dürfen generell keine Besuche unternehmen oder empfangen.

"Wir freuen uns, unseren Mitmenschen wieder persönliche Besuche ermöglichen zu können, appellieren aber gleichzeitig: Seien Sie sich des Risikos bewusst und helfen Sie mit, Ansteckungen zu vermeiden!", wendet sich Klinikgeschäftsführer Philipp Löwenstein an die Öffentlichkeit. "Überlegen Sie sich bitte sorgfältig, welche Besuche unbedingt nötig sind, und nutzen Sie die Möglichkeiten, risikolos Kontakt zu halten!", so Löwenstein. Insbesondere erinnert er daran, dass allen Patienten der Klinik kostenlos Telefon und Internet zur Verfügung stehen. Auch den Transportservice für Patientengepäck werde die Klinik weiterhin anbieten.

Abstand auf dem Spielplatz

Seit Mittwoch, 6. Mai, ist auch die Sperrung für alle öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet aufgehoben, allerdings unter der Voraussetzung, dass insbesondere die Begleitpersonen der Kinder die Abstandsregeln einhalten. Darauf macht die Stadt Kronach aufmerksam. Nach Möglichkeit sollte auch auf einen ausreichenden Abstand der Kinder zueinander geachtet werden. Bolzplätze bleiben dagegen weiterhin geschlossen.

"Vielen Besuchern ist nicht bewusst, dass die Abstandsregeln weiter gelten, auch wenn die Spielplätze jetzt wieder geöffnet sind. Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, besteht ungeachtet dessen weiter!", heißt es in der von Bürgermeisterin Angela Hofmann unterzeichneten Pressemitteilung. Schon mehrfach habe die Polizei in dieser Woche Zuwiderhandlungen beobachten und die betreffenden Personen belehren müssen, dass sie eine Ordnungswidrigkeit begehen.

Appell an die Vernunft

Die 4. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht die Möglichkeit vor, dass Kommunen überfüllte Spielplätze vorübergehend ganz oder teilweise wieder schließen können. Nur sehr ungern möchte die Stadt Kronach davon Gebrauch machen, heißt es. Bürgermeisterin Angela Hofmann und das Ordnungsamt appellieren deshalb eindringlich an die Vernunft der Bürger, auch im Interesse der eigenen Gesundheit den Mindestabstand von 1,50 Metern auf Spielplätzen einzuhalten. red