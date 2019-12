Besuch vom Nikolaus

Seit Jahren findet am Sonntag der Bergmännischen Weihnacht vor der stimmungsvollen Kulisse mit dem beleuchteten Förderturm der Katharina-Zeche eine Nikolausfeier mit Bescherung der Kinder statt. In seinen Säcken hatte der Heilige Mann diesmal an die 200 Päckchen für die Kinder, finanziert von der Interessengemeinschaft Stockheimer Geschäftsleute. Gemeinsam mit seinen beiden bezaubernden Engelein Emma und Lina sowie der heiligen Barbara (Antonia Renk) verteilte er die süßen Gaben. Foto: Heike Schülein