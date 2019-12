Besuch vom Christkind

Das Adelsdorfer Christkind besuchte vor kurzem mit einem Engelchen den Kindergarten Sonnenschein. 55 Kinder und mehr als 100 Eltern waren in der Aula der Grundschule erwartungsvoll versammelt. In jeder Gruppe las das Christkind eine Weihnachtsgeschichte vor. Dann durften die Kleinen Fragen stellen wie "Wie machst du das, dass wir dich nie sehen, wenn du die Geschenke bringst? Woher weißt du, was wir uns wünschen?" Aber auch Christkind Vera fragte die Kinder nach ihren Wünschen, ob es Rituale in der Familie gibt, nach dem Festessen und ob man zusammen in die Kirche geht. red