Besuch in Forchheim

Zum ersten Mal unternahmen die Senioren aus Unter- und Oberhohenried, Sylbach und Holzhausen in ökumenischer Eintracht einen gemeinsamen Ausflug. Das Ziel war das vor 1200 Jahren erstmals durch eine Urkunde erwähnte Forchheim. Kaiser Karl der Große hatte das Dokument 805 nach Christus in Lothringen ausgestellt. In der Folgezeit entstand eine Kaiserpfalz, es wurden Reichstage abgehalten und Könige weilten in Forchheim. Dies und weitere Details aus der Geschichte erfuhren die Teilnehmer des Ausflugs bei einer Stadtführung. Ingrid Sidon hatte die Seniorenfahrt organisiert. sn