Besuch in der Power-to-Gas- Anlage und im Wanderland

Ein reiches Angebot an Veranstaltungen gibt es in diesen Tagen und in nächster Zeit im Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach. Immer ist eine Anmeldung erforderlich: online unter www.ubiz.de oder unter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. Besichtigung der Haßfurter Power-to-Gas-Anlage: Mit Norbert Zösch kann am Freitag, 15. März, von 14 bis 15.30 Uhr die Strom-in-Gas- oder Power-to-Gas-Anlage in Haßfurt besichtigt werden, die seit 2016 den zeitweise "überflüssigen" Windstrom in Wasserstoff verwandelt und diesen in das Erdgasnetz des Stadtwerks speist, um ihn speicherbar zu machen.

2. Obstbaumschnitt von alten Bäumen: Den richtigen Baumschnitt speziell an alten Obstbäumen zeigt Andreas Kiraly Interessierten am Samstag, 16. März, von 10 bis 12 Uhr auf einer Streuobstwiese der ökologischen Station der Uni Würzburg in Fabrikschleichach. 3. Burnout vorbeugen durch Achtsamkeit: Zu diesem wichtigen Thema informiert ein Vortrag der Volkshochschule im Landkreis Haßberge am Dienstag, 12. März, 19 Uhr, im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach. Achtsamkeit ist ein wissenschaftlich belegtes, wirksames Mittel gegen Stress und hilft effektiv, Burnout vorzubeugen. Referentin Julia Schmitt gibt einen Überblick über das Thema Achtsamkeit und weitere Aspekte zu dieser Thematik. Die Teilnehmer erfahren, wie sie mit kleinen Übungen im Alltag gezielt Anspannung und Stress vermindern können. Sie bekommen außerdem die Möglichkeit, erste praktische Erfahrung mit der Achtsamkeit zu sammeln. 4. Mit Sonnenstrom und Speicher unabhängig vom Strompreis: Rainer Walter-Helk informiert Interessierte am Dienstag, 19. März, von 19 bis 21.30 Uhr in der alten Schule in Gädheim über Bauteile und Installation einer Photovoltaikanlage sowie über neue Entwicklungen in der Speichertechnik. Speicher könnten ein gravierendes Problem der erneuerbaren Energien lösen, ja der gesamten Frage der Energie überhaupt.

5. Frühjahrsputz für Körper und Seele: Am Mittwochabend, 20. März, zeigt Ute Solf von 18.30 bis 21 Uhr, wie im Frühjahr mit den richtigen Heilkräutern Körper und Seele "entschlackt" werden und neue Kraft getankt werden kann. Sie erklärt, welche Methoden und Übungen zur Reinigung des Körpers beitragen können.

6. Gering investiert - viel gespart? Ein Vortrag zu Heizungsanlagen steht im Ubiz auf dem Programm. Über Maßnahmen zur Modernisierung von Heizungsanlagen, das richtige Einstellen der eigenen Heizungssteuerung, den "Hydraulischen Abgleich", Energieein-sparpotenziale und auch die Einbindung der erneuerbaren Energien referiert Alexander Wolf in Kooperation mit der Überlandzentrale Mainfranken am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr im Rathaussaal in Wonfurt.

7. Neubau: Ausführung und Fördermöglichkeiten: Der Experte Andreas Binder beantwortet am Donnerstag, 21. März, von 19 bis 21.15 Uhr in den Gebäuden der Rummelsberger Diakonie in Ebelsbach Fragen rund um die richtige Bauausführung, zur Minimierung von Wärmebrücken, Bodenplattendämmsystemen, Heizungswahl und Fördermöglichkeiten und stellt verschiedene Bauarten gegenüber.

8. Initiative für eine regionale und nachhaltige Entwicklung: Heike Kettner und Jimmy Weber stellen am Freitag, 22. März, um 19 Uhr in ihrem Vortrag zum Thema Stärkung der regionalen und lokalen Strukturen unter anderem das Modell der solidarischen Landwirtschaft sowie der Regionalwert AG Unterfranken vor. Die beiden Fachleute diskutieren im Anschluss mit den Teilnehmern über die Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft.

9. Ausstellung "Wanderland: eine Reise durch die Geschichte des Wanderns": Auf einer geführten Tour durch eine rund 800 Quadratmeter große Indoor-Wanderlandschaft im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg können sich Interessierte am Samstag, 6. April, dem Wandern auf malerische, musikalische oder schriftstellerische Art nähern. Die Fahrt findet mit dem Zug statt, und es kann an verschiedenen Bahnhöfen zugestiegen werden; die früheste Abfahrt ist in Schweinfurt um 9.02 Uhr geplant und die Rückfahrt ist um 19.38 Uhr vorgesehen. red