Besuch in der Muschelgrotte

Schloss Weißenstein bietet am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, informative kostenlose Führungen im Hinblick auf das Thema "Entdecken, was verbindet". Als Verbindung zwischen innen und außen, zwischen echter und von Menschen geschaffener Natur steht am Sonntag die Muschelgrotte im Mittelpunkt. Die Idee dieser einzigartigen original erhaltenen Grotte, ihre Errichtung und Ausschmückung sind Thema in etwa 20-minütigen Führungen, die ab 12.20 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist im Ehrenhof vor dem Hauptportal des Schlosses. Reguläre Führungen finden wie gewohnt am Sonntag ab 9.30 Uhr statt und kosten für Erwachsene acht Euro. Foto: privat