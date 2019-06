Besuch in der Forchheimer Firma Fritsche

Die Burker CSU besuchte mit einer 20-köpfigen Gruppe die alteingesessene Forchheimer Entsorgungsfirma Fritsche, die 1920 von Rudolf Fritsche in Forchheim gegründet worden ist. Bis heute ist der Betrieb trotz stetigen Wachstums ein Familienunternehmen geblieben, das derzeit von der vierten Generation geführt wird. 23 Lastwagen und 95 Mitarbeiter sorgen dafür, das der Müll von der Altpapiertonne, den Wertstoffhöfen und in den Fritsche-Containern jeden Monat ordentlich dem Recyclingkreislauf zugeführt wird.

Betriebsleiter Günther Oppelt führte durch die Firma. In der Rollenhalle werden große Papierrollen von einer riesigen Guillotine geteilt und die verschiedenen Papiersorten von Mitarbeitern sortiert. In der Aktenvernichtung dürfen nur besonders eingewiesene Mitarbeiter arbeiten. Die Halle ist immer abgeschlossen und wird videoüberwacht. Akten von verschiedenen Firmen, Banken und Krankenhäusern werden vernichtet und so klein geschreddert, dass sie nur noch für die Herstellung von Toilettenpapier genutzt werden können.

Die Firma Fritsche entsorgt vorwiegend Altpapier, aber auch Weißblech, Glas, Elektroschrott und andere Abfallprodukte. Das angelieferte Altpapier wird über Förderbänder in eine Trennanlage gebracht, wo es von Arbeitskräften noch von Hand sortiert wird, denn es landet viel im Altpapier, was dort wirklich nichts zu suchen hat: Windeln, Röntgenbilder, Plastikmüll, Holzbretter. Die Kartons und Papiersorten (50 verschiedene werden getrennt) werden zu Ballen gepresst und in großen Containern zur Papierfabrik transportiert. Dort wird daraus neues Papier hergestellt. red