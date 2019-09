Besuch in der alten Heimat

Noch einmal in die alte Heimat fahren, zum "Tonihof" in den Bayerischen Wald, und dort seine Lieblingsband live erleben - diesen letzten Herzenswunsch hatte Günther Kufner. Die Mitarbeiter der Palliativstation in Bamberg haben das Anliegen an den Wünschewagen Franken des Arbeiter-Samariter-Bunds herangetragen, der das Unmögliche möglich machte.

Lange lebte Kufner in unmittelbarer Nähe des Musikhotels "Tonihof" in Brandten, einem Ferienortan der Glasstraße zwischen Bodenmais und Zwiesel. bis es ihn der Liebe wegen nach Oberfranken zog. Mehrmals im Jahr sind seine Frau Erika und er seither zu Konzerten der "Tonihof-Buam" in Franken und natürlich in die alte Heimat gefahren.

Der letzte gemeinsame Konzertbesuch war nun fast zwei Jahre her, selbst die "Tonihof-Buam" vermissten ihre treuen Fans bereits. Der Grund war eine schwere Erkrankung.

Die beiden Wunscherfüllerinnen Anke und Christina vom ASB holten Günther und seine Ehefrau Erika im Awo-Seniorenzentrum in Breitengüßbach ab und fuhren gemeinsam mit ihnen zum Musikhotel im Bayerischen Wald. Während der Fahrt erklangen die Lieder der "Tonihof-Buam" bereits durch die Lautsprecher des Wünschewagens - als Einstimmung auf das große "Tonihof-Buam-Fest", das an diesem Wochenende stattfand.

So manche Träne floss

Bei der Ankunft am Hof, warteten bereits Andrea, Jürgen und Thomas auf ihre Eltern. Im Kreise der ganzen Familie konnte Günther seiner Lieblingsband zuhören, das Fest genießen und viele Bekannte aus der alten Heimat wiedersehen. Es war ein wunderschöner Tag mit Musik, Essen, Bier und tollen Gesprächen, bei denen viel gelacht, aber auch die ein oder andere Träne vergossen wurde.

Zum Abschluss gab es außerdem noch ein gemeinsames Foto mit der Lieblingsband. Glücklich und auch ein bisschen erschöpft kamen Erika und Günther Kufner am Abend wieder in Breitengüßbach an.

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller nehmen sich Woche für Woche Zeit für dieses besondere Ehrenamt. Sie bereiten ihren Fahrgästen immer wieder große Freude und machen die Ausflüge zu unvergesslichen Erlebnissen für alle Beteiligten. red