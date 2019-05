Am kommenden Sonntag, 2. Juni, findet von 14 bis 17 Uhr der nächste "Offene Sonntag" mit Kaffee und Kuchen auf dem Gelände des Bamberger Tierheimes Berganza, Rothofer Weg 30, in Bamberg-Gaustadt statt. Der Flohmarkt ist an diesem Tag ebenfalls geöffnet. red