Besuch im Rosengarten und bei der Bundesgartenschau

Der Obst- und Gartenbauverein Ebern weist seine Mitglieder sowie alle interessierten Gartenfreunde auf zwei Termine hin: Für den Samstag, 6. Juli, lädt der Verein zu einem Gartenspaziergang im Rosengarten der Familie Sperber in Sendelbach ein. Weit über 100 Rosen machen aus dem Garten der Familie Sperber ein kleines Rosarium. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Anwesens Sendelbach Nummer 20.

Am Sonntag, 7. Juli, bietet der Verein eine Fahrt zur Bundesgartenschau in Heilbronn an. Die Abfahrt ist um 7.10 Uhr auf dem Parkplatz der Realschule in Ebern. Für beide Veranstaltungen sind noch Plätze frei. Umgehende Anmeldungen nimmt Birgit Baier, Telefon 09531/8936 oder 0157/320 37550, an. red