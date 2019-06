Besuch im Klostergarten

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden zu einer Klosterkräuter-Führung mit Kaffee und Kuchen ein. Am Sonntag, 16. Juni, können die Besucher von 13.30 bis etwa 16 Uhr das einzigartige Ambiente des Klostergartens genießen. Treffpunkt ist am Pilgerheim und Gästehaus der Abtei Maria Frieden, Kirchschletten 27. Die besondere Kräutervielfalt wird Christine Helmrich vorstellen. Sie nimmt Anmeldungen unter der Rufnummer 0951/18507082 oder E-Mail christinehelmrich@gmx.de entgegen. red