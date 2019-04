Besuch im Geo-Zentrum

Die BLLV-Senioren treffen sich am Dienstag, 9. April, zur Fahrt nach Bärnau/Opf. und Windischeschenbach. Am Vormittag wird um 11 Uhr der Geschichtspark Bärnau/Tachow besucht. Am Nachmittag ist eine Führung im Geo-Zentrum (Kontinentale Tiefbohrung) in Windischeschenbach vorgesehen. Bitte geänderte Abfahrtzeiten beachten: Steinberg 7.45 Uhr, Kronach Kaulangerstraße 7.55 und Kaulanger 8 Uhr. Weitere Zusteigemöglichkeiten sind nach Absprache möglich. red