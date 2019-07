Besuch im DB-Museum

Der Kreisverband Münnerstadt im BLLV (Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband) lädt seine Mitglieder zu einer Fahrt mit der Deutschen Bahn nach Nürnberg ein. Abfahrtsmöglichkeiten sind am Samstag, 6. Juli, um 8.09 Uhr in Münnerstadt, um 8.14 Uhr in Bad Kissingen und um 9.02 Uhr in Schweinfurt. In Nürnberg wird das DB-Museum besichtigt. Danach ist Zeit zur freien Verfügung. Für die Rückfahrt bieten sich zwei Möglichkeiten um 17.40 Uhr und um 19.38 Uhr an. Interessierte sollen sich bis Freitag, 5. Juli, bei Norbert Sturm ( Tel.: 0971/699 05 47) oder Wolfgang Wittmann (Tel.: 09738/1648) melden. maa