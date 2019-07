Besuch im Ausbildungszentrum

Die Stadt Münnerstadt bietet Führungen mit Überraschungen an, spannend für Einheimische und Gäste. Dabei kann ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Treffpunkt zur Führung am Donnerstag, 25. Juli, ist um 18.30 Uhr das Bundesausbildungszentrum für Bestatter in Münnerstadt. Seit 2005 gibt es in der Einrichtung überbetriebliche Schulungen und Weiterbildungen. Beim Rundgang durch Ausbildungshäuser und Lehrfriedhof erhalten die Teilnehmer Einblick in das beeindruckende Aufgabengebiet eines Bestatters. sek