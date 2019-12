Besuch eines Musicals

Zur Aufführung des Musicals "Ein Amerikaner in Paris" fahren die Theater- und Konzertfreunde der Europa-Union Hammelburg am Donnerstag, 19. Dezember, ins Theater nach Schweinfurt. Die Abfahrt ist um 18.30 Uhr mit dem Bus in Hammelburg am Weihertorplatz mit anschließendem Halt an den bekannten Stellten in der Kissinger Straße, Fuchsstadt, Langendorf und Rütschenhausen. sek