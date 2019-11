Besuch eines Adventsmarktes

Die VdK-Ortsverbände Redwitz und Hochstadt besuchen am Sonntag, 1. Dezember, den Spessart-Adventsmarkt auf der "Bayrischen Schanz". Bei einem Besuch können die Mystik und Schönheit des Spessarts im Winter erlebt werden. Auf einem befestigten Rundweg um die Waldschänke im Spessart bieten viele Händler in Holzhütten ihre Waren an. Abfahrt des Busses ist um 11 Uhr. Es werden alle Ortsteile angefahren. Auf der Heimfahrt erfolgt eine Abendeinkehr. Anmeldungen nimmt Vorsitzender Dieter Werthmann, Telefonnummer 09574/653575, entgegen. Auch Nichtmitglieder können mitfahren. che