Besuch einer Rhöner Rösterei

Das Reiseteam der Malteser bietet am Montag, 18. März, eine Fahrt zu Bühners Kaffeerösterei an. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Berliner Platz. Bereits um 10.20 Uhr kann am Parkplatz am Kino zugestiegen werden. Die Fahrt führt über Strahlungen, wo das Mittagessen eingenommen wird, nach Maria Bildhausen zur Rösterei. Gegen 17.45 Uhr sind die Teilnehmer wieder in Bad Kissingen zurück. Anmeldungen nehmen bis zum Donnerstag, 14. März, Brünhild Karl (Tel.: 0971/3673) oder Ingeborg Zimmermann (Tel.: 09732/1675) entgegen. sek